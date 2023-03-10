Тибутева (Федорова) Акулина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тибутева (Федорова) Акулина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Илья Яковлев

Мать: Устинья Евдокимова

Рождение ребёнка
06.01.1876

Сын: Тибутева Павел Данилович

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

Рождение ребёнка
19.07.1877

Сын: Тибутев Илья Данилович

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

Рождение ребёнка
20.11.1880

Дочь: Пименова Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

В метрической книге Казанской церкви села Варыпаевка Аткарского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись за №74 о рождении у села Варыпаевки госпожи Киселевой временнообязанного к... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Тибутев Антоний Данилович

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Федорова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

Рождение ребёнка
24.07.1891

Дочь: Параскева Даниловна

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.713.ЛЛ.141об-142.Актовая запись№54.
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тибутев Григорий Данилович

Отец ребёнка: Тибутев Даниил Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тибутев Даниил Никифорович

Смерть
Неизвестно
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