Кропотин Михаил (Мишка) Степанов
Место рождениядер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1634
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1634
Отец: Кропотин Степан
Мать: не указана
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678