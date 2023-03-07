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Кропотин Михаил (Мишка) Степанов

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Место рождения

дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1634

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634

Отец: Кропотин Степан

Мать: не указана

дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Кропотин Ганка Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Кропотин Гурий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Кропотин Калина Михайлов

Мать ребёнка: не указана

дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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