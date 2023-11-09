Лепешкин Логин Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкин Логин Козьмич

Место рождения

Kashira, Moskovskaya oblast\' Russia

Дата рождения

1761

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Kashira, Moskovskaya oblast\' Russia
Рождение ребёнка
07.03.1786

Сын: Лепёшкин Василий Логинович

Мать ребёнка: не указана

Кашира, Тульская губ.
Рождение ребёнка
01.04.1787

Сын: Лепешкин Семен Логинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепешкин Иван Логинович (?)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
из каширских купцов
Смерть
1823
Moscow, Moscow Russia
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