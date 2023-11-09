Лепешкин Логин Козьмич
Место рожденияKashira, Moskovskaya oblast\' Russia
Дата рождения1761
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1786
Сын: Лепёшкин Василий Логинович
Кашира, Тульская губ.
Рождение ребёнка
01.04.1787
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепешкин Иван Логинович (?)
Работа или профессия
Неизвестно
из каширских купцов
Смерть
1823
Moscow, Moscow Russia