Григорий Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1725 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725 ст.
Отец: Анисим Романов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Нестерова
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: Софья Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Нестерова
Смерть
Неизвестно