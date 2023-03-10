Григорий Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1725 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1696 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1722 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1752 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1725 ст.

Отец: Анисим Романов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Нестерова

Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: Софья Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Нестерова

Смерть
Неизвестно
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