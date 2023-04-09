Сидорина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорина Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОИ
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Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сидорин Иван Никонович

Мать: Сидорина Ирина Владимировна

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