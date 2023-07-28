Шепеленко Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шепеленко Игорь
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Шепеленко Оксана
Отец ребёнка: Шепеленко Игорь
Рождение ребёнка
21.09.1982
Дочь: Шепеленко Елена
Отец ребёнка: Шепеленко Игорь
Рождение ребёнка
?.03.1989
Сын: Шепеленко Дмитрий
Отец ребёнка: Шепеленко Игорь