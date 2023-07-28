Шепеленко Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепеленко Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепеленко Игорь

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Шепеленко Оксана

Отец ребёнка: Шепеленко Игорь

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
21.09.1982

Дочь: Шепеленко Елена

Отец ребёнка: Шепеленко Игорь

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
?.03.1989

Сын: Шепеленко Дмитрий

Отец ребёнка: Шепеленко Игорь

Харьков, Харківська область

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