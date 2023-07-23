Сущева Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1840
Сын: Демидов Платон Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1842
Сын: Демидов Александр Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Демидов Николай Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Михаил (?) Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно