Григорий (Кутлыбай) Егоров (Килдыбаев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий (Кутлыбай) Егоров (Килдыбаев)

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Место рождения

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1751 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Килдыбай Килбаев

Мать: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чюжек Кутлыбаев

Мать ребёнка: не указана

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Катерина Григорьева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Фёдор Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Настасья Григорьева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно
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