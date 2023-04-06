Григорий (Кутлыбай) Егоров (Килдыбаев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Килдыбай Килбаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Чюжек Кутлыбаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Катерина Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Фёдор Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Настасья Григорьева
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно