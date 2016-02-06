Клуйша Чеслав Эдуардович
Место рождения
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти06.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Бракосочетание
11.08.1956
Жена: Ситник Галина Михайловна
Блонь, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.11.1957
Дочь: Клуйшо Наталья Чеславовна
Мать ребёнка: Ситник Галина Михайловна
Скобровка, Пуховичский район, Минская область
Смерть
06.02.2016