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Клуйша Чеслав Эдуардович

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Место рождения

Рудали, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

06.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: Клуйша Эдвард Адольфович

Мать: Гируть Ядвига Брониславовна

Рудали, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
11.08.1956

Жена: Ситник Галина Михайловна

Блонь, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.11.1957

Дочь: Клуйшо Наталья Чеславовна

Мать ребёнка: Ситник Галина Михайловна

Скобровка, Пуховичский район, Минская область
Смерть
06.02.2016
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