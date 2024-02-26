Михаил Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Семен Клементьев (Ич)
Мать: Марья Тимофеева (Вна)
Бракосочетание
05.06.1867 ст.
Жена: Матрена Кузьмина (Чна)
по МК1867 св
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Антонова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно