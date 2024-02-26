Михаил Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1835 г.р.
Около 1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Семен Клементьев (Ич)

Мать: Марья Тимофеева (Вна)

Бракосочетание
05.06.1867 ст.

Жена: Матрена Кузьмина (Чна)

по МК1867 св
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Антонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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