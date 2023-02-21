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Папина Феоктистия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сахарова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Папин Дмитрий

Двуречки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Папин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Папин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Папин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Папин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Папин Дмитрий

Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папин Дмитрий

Смерть
1933
Умерла от голода. Была середняком, раскулачена. Конфисковали лошадь.
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