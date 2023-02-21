Папина Феоктистия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сахарова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Папин Дмитрий
Двуречки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Папин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Папин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Папин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Папин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Папин Дмитрий
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Папин Дмитрий
Смерть
1933
Умерла от голода. Была середняком, раскулачена. Конфисковали лошадь.