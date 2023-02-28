Колобовникова Прасковья Елистратовна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Устинья Кузьминична
Отец ребёнка: Колобовников Кузьма Егорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Колобовников Кузьма Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно