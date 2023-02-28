Колобовникова Прасковья Елистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Прасковья Елистратовна

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Устинья Кузьминична

Отец ребёнка: Колобовников Кузьма Егорович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Колобовников Кузьма Егорович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Кузьма Егорович

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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