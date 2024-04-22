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Чащин Василий Дмитриевич

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

01.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895 ст.

Отец: Чащин Дмитрий Филиппов

Мать: Чащина Маря Яковлева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 356
Упоминание
10.05.1940
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 356 свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно
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