Чащин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895 ст.
Отец: Чащин Дмитрий Филиппов
Мать: Чащина Маря Яковлева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 356
Упоминание
10.05.1940
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 356 свидетельство о рождение
Смерть
Неизвестно