Ештокина (Митина) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1985
Отец: Митин Виктор Васильевич
Мать: Митина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.2010
Сын: Ештокин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Ештокин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
27.12.2013
Дочь: Ештокина Алёна Николаевна
Отец ребёнка: Ештокин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно