Ештокина (Митина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ештокина (Митина) Елена Викторовна

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

01.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1985

Отец: Митин Виктор Васильевич

Мать: Митина Мария Ивановна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
04.12.2010

Сын: Ештокин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Ештокин Николай Сергеевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.12.2013

Дочь: Ештокина Алёна Николаевна

Отец ребёнка: Ештокин Николай Сергеевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ештокин Николай Сергеевич

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