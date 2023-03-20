Сколепов Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сколепов Иосиф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сколепов Петр Иосифов

Мать ребёнка: Сколепова Мария Евфимьева

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Сколепова Мария Евфимьева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ширяева Агапья Иосифова

Мать ребёнка: Сколепова Мария Евфимьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сколепова Мария Евфимьева

Смерть
До 1915
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