Сколепов Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Сколепова Мария Евфимьева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Сколепова Мария Евфимьева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ширяева Агапья Иосифова
Мать ребёнка: Сколепова Мария Евфимьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1915