(Фесенко) Зиновья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фесенко Никанор
Отец ребёнка: Фесенко Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фесенко Максим
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно