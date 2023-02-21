Дмитриева (Плотник) Ольга Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Плотник) Ольга Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Плотник Савелий

Мать: Плотник Варвара

Рождение ребёнка
25.01.1937

Дочь: Левченко Фаина Капитоновна

Отец ребёнка: Савин Капитон

Рождение ребёнка
1940

Сын: Савин Владимир Капитонович

Отец ребёнка: Савин Капитон

Рождение ребёнка
04.03.1950

Дочь: Портная Вера Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Степанович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Волкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Капитон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Петр Степанович

Смерть
1985
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