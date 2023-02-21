Дмитриева (Плотник) Ольга Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Плотник Савелий
Мать: Плотник Варвара
Рождение ребёнка
25.01.1937
Дочь: Левченко Фаина Капитоновна
Отец ребёнка: Савин Капитон
Рождение ребёнка
1940
Сын: Савин Владимир Капитонович
Отец ребёнка: Савин Капитон
Рождение ребёнка
04.03.1950
Дочь: Портная Вера Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Степанович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Волкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Капитон
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985