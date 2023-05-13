Алексеенко Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1965
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1965
Отец: Алексеенко Николай
Мать: Алексеенко Раиса
Рождение ребёнка
23.08.2006
Дочь: Алексеенко Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
30.11.2007
Сын: Алексеенко Павел Алексеевис
Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
12.06.2012
Дочь: Алексеенко Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
25.10.2017
Сын: Алексеенко Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна