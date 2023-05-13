Алексеенко Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1965

Отец: Алексеенко Николай

Мать: Алексеенко Раиса

Рождение ребёнка
23.08.2006

Дочь: Алексеенко Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
30.11.2007

Сын: Алексеенко Павел Алексеевис

Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.2012

Дочь: Алексеенко Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
25.10.2017

Сын: Алексеенко Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеенко Елена Сергеевна

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