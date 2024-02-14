Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Мукаев Хөсәин

Мать: (Уразаева) Шаржи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасаинов Мухаметбадиг Указной Мулла 5 Мечети Казани Мухаметгалимов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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