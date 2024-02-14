Хасаинов Мухаметгалим Указной Мулла 5 Мечети Казани
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Мукаев Хөсәин
Мать: (Уразаева) Шаржи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасаинов Мухаметбадиг Указной Мулла 5 Мечети Казани Мухаметгалимов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно