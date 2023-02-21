Птицына Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922
Отец: Фрол
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Птицин Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Птицин Карл
Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно