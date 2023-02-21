Птицына Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птицына Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1922

Отец: Фрол

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птицин Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Птицин Карл

Работа или профессия
Неизвестно
учитель математики
Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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