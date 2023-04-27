Palaiologina (Катерина Заккария) Aikaterina
Место рожденияМорея
Дата рождения1412
Дата смерти16.08.1462
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1412
Отец: Zaccaria Asano II
Мать: Tocco Creusa
Работа или профессия
Неизвестно
Baroness of Arcadia, Princess of Achaia
Бракосочетание
?.01.1430
Муж: Thomas
Рождение ребёнка
Около 1455
Дочь: Palaiologina (Палеолог) София Фоминична
Отец ребёнка: Thomas
Смерть
16.08.1462
Похороны
Неизвестно