Palaiologina (Катерина Заккария) Aikaterina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Palaiologina (Катерина Заккария) Aikaterina

Место рождения

Морея

Дата рождения

1412

Дата смерти

16.08.1462

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1412

Отец: Zaccaria Asano II

Мать: Tocco Creusa

Работа или профессия
Неизвестно
Baroness of Arcadia, Princess of Achaia
Бракосочетание
?.01.1430

Муж: Thomas

Рождение ребёнка
Около 1455

Дочь: Palaiologina (Палеолог) София Фоминична

Отец ребёнка: Thomas

Смерть
16.08.1462
Похороны
Неизвестно

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