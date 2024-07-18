Охтень-Охтерень Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охтень-Охтерень Василий Иванович

Место рождения

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Между 1739 и 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.
Между 1739 и 1743 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1739 и 1745

Отец: Еваней Иван Иванович

Мать: не указана

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Матфеева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Елена Матфеева

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1776

Сын: Яков Васильевич

Мать ребёнка: Елена Матфеева

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агрипина Агрофена Васильевна

Мать ребёнка: Елена Матфеева

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Овдотья Васильевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Богатырево, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1789

Сын: Федор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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