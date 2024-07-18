Охтень-Охтерень Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1739 и 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1739 и 1745
Отец: Еваней Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Матфеева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Елена Матфеева
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1776
Сын: Яков Васильевич
Мать ребёнка: Елена Матфеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агрипина Агрофена Васильевна
Мать ребёнка: Елена Матфеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Овдотья Васильевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Федор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно