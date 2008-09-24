Лекомцев Виталий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛекомцев Виталий Егорович

Лекомцев Виталий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1959

Дата смерти

24.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1959

Отец: Лекомцев Егор Степанович

Мать: Лекомцева (Корепанова) Лидия Степановна

Рождение ребёнка
30.03.1986

Сын: Лекомцев Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Лекомцева (Семёнова) Ирина Васильевна

Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.02.1988

Дочь: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна

Мать ребёнка: Лекомцева (Семёнова) Ирина Васильевна

Игра, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
24.09.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.