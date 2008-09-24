Лекомцев Виталий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1959
Дата смерти24.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1959
Рождение ребёнка
30.03.1986
Сын: Лекомцев Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Лекомцева (Семёнова) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1988
Дочь: Чиркова (Лекомцева) Вера Витальевна
Мать ребёнка: Лекомцева (Семёнова) Ирина Васильевна
Смерть
24.09.2008