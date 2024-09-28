Трошкова (Сутыгина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875
Отец: Сутыгин Иван Евфимов
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Трошков Ефим Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1902
Дочь: Кузнецова (Трошкова) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Трошков Ефим Петрович
Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1909
Отец ребёнка: Трошков Ефим Петрович
Смерть
Неизвестно