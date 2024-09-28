Трошкова (Сутыгина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошкова (Сутыгина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875

Отец: Сутыгин Иван Евфимов

Мать: Сутыгина Параскева Давыдовна

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Трошков Ефим Петрович

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Сын: Трошков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Трошков Ефим Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Кузнецова (Трошкова) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Трошков Ефим Петрович

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1909

Сын: Трошков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Трошков Ефим Петрович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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