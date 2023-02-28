Баскаков Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1928
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928
Отец: Баскаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Баскаков Виктор
Мать ребёнка: Баскакова Александра Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1952
Дочь: Паринова Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Баскакова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
г. Дзержинск Нижегородской обл. Россия
Похороны
Неизвестно
г. Дзержинск Нижегородской обл. Россия
Похороны
Неизвестно
г. Дзержинск Нижегородской обл. Россия