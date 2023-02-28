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Баскаков Борис Васильевич

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Место рождения

Носовая, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.02.1928

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928

Отец: Баскаков Василий

Мать: не указана

Носовая, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Баскаков Виктор

Мать ребёнка: Баскакова Александра Павловна

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1952

Дочь: Паринова Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Баскакова Александра Павловна

Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Александра Павловна

Смерть
1982
г. Дзержинск Нижегородской обл. Россия
Похороны
Неизвестно
г. Дзержинск Нижегородской обл. Россия
Похороны
Неизвестно
г. Дзержинск Нижегородской обл. Россия
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