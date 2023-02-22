(Makowski) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1907
Отец: Makowski Leontij
Мать: Makowski Efrosinija
Рождение ребёнка
Около 1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно