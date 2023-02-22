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(Makowski) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1907

Отец: Makowski Leontij

Мать: Makowski Efrosinija

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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