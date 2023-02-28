Обознова (Лазарева) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1958
Отец: Обознов Николай Иванович
Мать: Фадеева Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности