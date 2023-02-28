Обознова (Лазарева) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обознова (Лазарева) Наталья Николаевна

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Место рождения

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.08.1958

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1958

Отец: Обознов Николай Иванович

Мать: Фадеева Раиса Сергеевна

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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