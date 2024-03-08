Султанова Светлана Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанова Светлана Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1973

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1973

Отец: Султанов Рафаил Идрис оглы

Мать: Султанова Нина Игнатьевна

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