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Султанова Светлана Рафаиловна
Султанова Светлана Рафаиловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1973
Пол
Женский
Отец
Султанов Рафаил Идрис оглы
1946 г.р.
Мать
Султанова Нина Игнатьевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1973
Отец:
Султанов Рафаил Идрис оглы
Мать:
Султанова Нина Игнатьевна
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