Рыболовлева Антонина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Тимохова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Рыболовлев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Рачкова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Рыболовлев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Рыболовлев Борис Михайлович
Отец ребёнка: Рыболовлев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно