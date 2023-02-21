Рыболовлева Антонина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыболовлева Антонина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1944

Муж: Рыболовлев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Тимохова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Рыболовлев Михаил Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Рачкова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Рыболовлев Михаил Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Рыболовлев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Рыболовлев Михаил Иванович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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