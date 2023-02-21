Ботыгина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.
Дочь: Костылева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ботыгин Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ботыгин Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно