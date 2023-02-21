Ботыгина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботыгина Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1887 ст.

Дочь: Костылева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботыгин Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботыгин Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботыгин Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботыгин Илья Фёдорович

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботыгин Антон Фёдорович

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботыгин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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