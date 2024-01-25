Куртыгин Сергей Валентинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Куртыгин Сергей Валентинович

Место рождения

Анастасово Парецкого района

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куртыгин Валентин Сергеевич

Мать: Куртыгина Зинаида

Анастасово Парецкого района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куртыгина Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина Марина

Место жительства
Неизвестно

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