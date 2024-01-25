Куртыгин Сергей Валентинович
Место рожденияАнастасово Парецкого района
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куртыгин Валентин Сергеевич
Мать: Куртыгина Зинаида
Анастасово Парецкого района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куртыгина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куртыгина Марина
Место жительства
Неизвестно