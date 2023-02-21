Чугунова (Соболева) Мария Яковлевна
Место рожденияс. Теньгушево Темниковского уезда Тамбовской губернии
Дата рождения29.07.1899
Дата смерти03.04.1983
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1899
с. Теньгушево Темниковского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1924
Сын: Чугунов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Чугунов Михаил Иванович
Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
03.04.1983
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область