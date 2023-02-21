Чугунова (Соболева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Соболева) Мария Яковлевна

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Место рождения

с. Теньгушево Темниковского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

29.07.1899

Дата смерти

03.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1899

Отец: Соболев Яков Васильевич

Мать: Соболева Соломонида Ивановна

с. Теньгушево Темниковского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1924

Сын: Чугунов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чугунов Михаил Иванович

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
03.04.1983
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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