Фролова (Михеева) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Михаил Иванович
Мать: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область