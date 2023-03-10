Фролова (Михеева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Михеева) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Михаил Иванович

Мать: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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