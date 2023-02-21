Катрашев (Котрушев) Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катрашев (Котрушев) Сергей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котрушев Яков Меркулович

Мать: Котрушева Марина

Рождение ребёнка
14.05.1947

Дочь: Катрашева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катрашева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катрашева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Нэля Сергеевна

Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катрашев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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