Катрашев (Котрушев) Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Котрушев Яков Меркулович
Мать: Котрушева Марина
Рождение ребёнка
14.05.1947
Дочь: Катрашева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катрашева Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Нэля Сергеевна
Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катрашев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Катрашева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно