Есина Ольга Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есина Ольга Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Есина Ольга Афанасьева

Отец ребёнка: Есин Афанасий Максимов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Есин Яков Афонасьев

Отец ребёнка: Есин Афанасий Максимов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Есин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Есин Афанасий Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есин Афанасий Максимов

Смерть
Неизвестно
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