Есина Ольга Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Есина Ольга Афанасьева
Отец ребёнка: Есин Афанасий Максимов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Есин Яков Афонасьев
Отец ребёнка: Есин Афанасий Максимов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Есин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Есин Афанасий Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно