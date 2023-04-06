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Церковников Трофим Петрович

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.10.1896 ст.

Жена: Церковникова Ирина Федотова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1901 ст.

Дочь: Пелагия Трофимова

Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.

Сын: Церковников Борис Трофимов

Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.

Сын: Церковников Афанасий Трофимов

Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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