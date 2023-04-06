Церковников Трофим Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова
Рождение ребёнка
26.09.1901 ст.
Дочь: Пелагия Трофимова
Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.
Сын: Церковников Борис Трофимов
Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова
Рождение ребёнка
02.05.1904 ст.
Сын: Церковников Афанасий Трофимов
Мать ребёнка: Церковникова Ирина Федотова
Смерть
Неизвестно