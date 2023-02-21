Фаизов Шавкет Раисовичь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаизов Шавкет Раисовичь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1995

Сын: Фаизов Шамиль Шавкетовичь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.10.1995

Сын: Фаизов Шамиль Шавкетовичь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1997

Сын: Фаизов Рамиль Шавкетовичь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1997

Сын: Фаизов Рамиль Шавкетовичь

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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