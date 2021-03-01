Затеев Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1947
Дата смерти?.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1947
Отец: Затеев Георгий Николаевич
Мать: Затеева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2021