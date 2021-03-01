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Затеев Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1947

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1947

Отец: Затеев Георгий Николаевич

Мать: Затеева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.03.2021
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