Мальгавко Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгавко Кристина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаренко Александр Николаевич

Мать: Шаренко Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.2016

Сын: Мальгавко Семён Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.03.2022

Дочь: Мальгавко Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Мальгавко Антон Сергеевич

Рождение ребёнка
27.02.2023

Дочь: Мальгавко Валерия Антоновна

Отец ребёнка: Мальгавко Антон Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгавко Антон Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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