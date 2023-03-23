Мальгавко Кристина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.2016
Сын: Мальгавко Семён Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.03.2022
Дочь: Мальгавко Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Мальгавко Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
27.02.2023
Дочь: Мальгавко Валерия Антоновна
Отец ребёнка: Мальгавко Антон Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан