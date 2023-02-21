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Никитенко Виктор Николаевич
Никитенко Виктор Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.1964
Пол
Мужской
Отец
Никитенко Николай Петрович
Мать
Никитенко Прасковья Григорьевна
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1964
Отец:
Никитенко Николай Петрович
Мать:
Никитенко Прасковья Григорьевна
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