Соколов Вениамин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Вениамин Сергеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

29.09.1935

Дата смерти

30.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1935
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1959 по 1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1975 по 1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1990 по 2003
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2003 по 2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
30.01.2011
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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