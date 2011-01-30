Соколов Вениамин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1935
Дата смерти30.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Место жительства
С 1959 по 1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
По 1959
Место жительства
С 1975 по 1988
Место жительства
С 1990 по 2003
Место жительства
С 2003 по 2011
Смерть
30.01.2011