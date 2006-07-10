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Надеждин Павел Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.09.1922

Дата смерти

10.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922

Отец: Надеждин Василий Федорович

Мать: Надеждина Елена Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
1927
Рождение ребёнка
31.10.1946

Дочь: Лариса Павловна

Мать ребёнка: Надеждина Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.01.1948

Сын: Надеждин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Надеждина Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеждина Нина Алексеевна

Смерть
10.07.2006
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