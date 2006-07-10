Надеждин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.09.1922
Дата смерти10.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922
Крещение
1927
Рождение ребёнка
31.10.1946
Дочь: Лариса Павловна
Мать ребёнка: Надеждина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.01.1948
Мать ребёнка: Надеждина Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2006