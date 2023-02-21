Наумов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1860 г.р.

Жена

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Наумов Павел Макарович

Мать: Наумова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Наумов Дмитрий Александр

Мать ребёнка: Наумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Наумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анна

Смерть
Неизвестно
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