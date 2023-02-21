Наумов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Наумов Павел Макарович
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Наумова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Наумова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Анна
Смерть
Неизвестно