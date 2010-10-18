Орлянский Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1971
Дата смерти18.10.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2010