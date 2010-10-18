Орлянский Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлянский Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1971

Дата смерти

18.10.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2010
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