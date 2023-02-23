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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Самчелев Гаврила Андреев

Отец ребёнка: Самчелев Андрей Кононов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Самчелев Василий Андреев

Отец ребёнка: Самчелев Андрей Кононов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Самчелев Андрей Кононов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчелев Андрей Кононов

Смерть
Неизвестно
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