Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
С 02.12.1908 по 02.12.1910
Дочь: Черникова (Ковешникова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Ковешников Иван Кузьмич
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ковешников Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Саушкина (Ковешникова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ковешников Иван Кузьмич
Смерть
1956