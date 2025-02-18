Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковешникова (Домникова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1903

Муж: Ковешников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
С 02.12.1908 по 02.12.1910

Дочь: Черникова (Ковешникова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Ковешников Иван Кузьмич

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковешников Иван Иванович

Отец ребёнка: Ковешников Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Саушкина (Ковешникова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ковешников Иван Кузьмич

Смерть
1956

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