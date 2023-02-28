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Латыпов Марат Фанилевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.06.1990

Пол

Мужской

Отец

54 г.р.

Мать

61 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1990

Отец: Латыпов Фаниль Ахатович

Мать: Латыпова Альфира Занфировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.09.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.2015

Дочь: Латыпова Элина Маратовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Развод
10.01.2017

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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