Латыпов Марат Фанилевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1990
Бракосочетание
27.09.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2015
Дочь: Латыпова Элина Маратовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
10.01.2017
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана