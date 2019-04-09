Хамитова (Каримова) Римма Минияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Каримова) Римма Минияровна

Место рождения

г.Ишимбай , БАССР

Дата рождения

09.04.1948

Дата смерти

08.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Хамитов Марат Зуфарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Марат Зуфарович

Рождение ребёнка
25.04.1975

Дочь: (Хамитова) Нелли Маратовна

Отец ребёнка: Хамитов Марат Зуфарович

Смерть
08.02.2004
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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