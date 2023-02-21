Haag Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Haag Alexander

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1936

Отец: Haag Ludwig

Мать: Haag Elisabeth

Смерть
Неизвестно
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