Разницын Иоанн Степанович
Место рождения
Дата рождения28.08.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1899 ст.
Крещение
01.09.1899 ст.
крещение в Антипинской церкви. восприемники Никольского уезда Плесовского правления, деревни Анцыферовская крестьянин Николай Николаевич абрамовский и Кадниковская мещаниская девица мария Яковлевна Па... Показать все
Смерть
Неизвестно