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Разницын Иоанн Степанович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.08.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

С 1864 по 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1899 ст.

Отец: Разницын Степан Андреевич

Мать: Разницына Леонилла Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
01.09.1899 ст.
крещение в Антипинской церкви. восприемники Никольского уезда Плесовского правления, деревни Анцыферовская крестьянин Николай Николаевич абрамовский и Кадниковская мещаниская девица мария Яковлевна Па... Показать все
Смерть
Неизвестно
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